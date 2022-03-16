16 Mart 2022, Çarşamba
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Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor? Pendik’te çınar ağaçlarına düzenli bakım
Pendik Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yarım asırlık çınar ağaçlarının bakımlarına, yeniden başlıyor. 242 ağacın bakımı yapılarak daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan ziraat mühendisi Hami Atan anlattı.