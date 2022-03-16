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Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor? Pendik’te çınar ağaçlarına düzenli bakım

A Haber
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Giriş: 16.03.2022 11:53
Pendik Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yarım asırlık çınar ağaçlarının bakımlarına, yeniden başlıyor. 242 ağacın bakımı yapılarak daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunacak. Detayları  A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan ziraat mühendisi Hami Atan anlattı.
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