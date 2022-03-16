Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor? Pendik’te çınar ağaçlarına düzenli bakım

Pendik Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yarım asırlık çınar ağaçlarının bakımlarına, yeniden başlıyor. 242 ağacın bakımı yapılarak daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan ziraat mühendisi Hami Atan anlattı.

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