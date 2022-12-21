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Kanlı Noeli’in 59. yılı! Rum terör örgütü EOKA 354 Türk’ü şehit etmişti

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 11:08
Bugün, KKTC'de Kanlı Noel olarak bilinen katliamın 59. yılı. Kıbrıs'ta, Rum terör örgütü EOKA militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan katliamda 364 kişi şehit düşmüş, 103 Türk köyü de boşaltılmıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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