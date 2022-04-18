18 Nisan 2022, Pazartesi
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Kandil’in kilidi açıldı mı? Kara harekatı genişler mi?
Dün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri; Zap, Avaşin ve Basiyan’da yer alan terör hedeflerine yönelik olarak Pençe-Kilit harekatını başlattı. Harekat kapsamında hedeflenen yerler ele geçirildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Peki son yapılan harekatla Kandil’in kapısı açıldı mı? Son durumu A Haber canlı yayınına katılan İstanbul-Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anlattı.