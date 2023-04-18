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Kandil'den 7'li masaya destek! CHP-HDP ittifakı ne vaat ediyor?

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 14:40
Terör elebaşları peş peşe destek çağrısı yapıyor. Teröristlere özgürlük, özerklik, operasyonların durması isteniyor. SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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