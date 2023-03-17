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Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var?

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 13:18
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli PKK'nın yayın organında 6'lı koalisyon ile ilgili ittifak ile ilgili itirafta bulundu, "Yeni sürecin öncüsü biz olacağız" dedi. 6'lı koalisyonda milliyetçi kanat yaşananlardan rahatsız. Öte yandan CHP-HDP’nin pazarlık masası 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde yapılacaktı ancak gelen tepkilerden sonra yoğunluk bahanesiyle ertelendi.  görüşmesi ertelendi. CHP-HDP görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP’ye ne vaat verecek? Bakanlık pazarlığı masaya gelecek mi? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var? Siyaseten sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
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