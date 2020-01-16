"Kanal İstanbul yapılmasın" diye nara atanlar bu habere baksın! İşte Fransa'nın yeni kanal projesi...

Türkiye, Kanal İstanbul Projesi’ni hayata geçirmek için son sürat çalışırken, Avrupa’da da birçok benzer kanal projesi bulunuyor. Bunlardan biri de Fransa'nın başkenti Paris'i Manş Denizi’ne bağlayacak 106 kilometrelik kanal projesi! Fransa Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak olan yüksek kapasiteli bir kanalı hayata geçiriyor. Üstelik projenin maliyetinin yüzde 42'si AB tarafından karşılanacak. Ayrıntıları A Haber canlı yayında spiker Can Okanar ve muhabir Gizem Adal anlattı.

Türkiye, "istemezükçülerin" tüm engellemelerine rağmen Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek için son sürat çalışırken, Fransa Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak olan yüksek kapasiteli bir kanalı hayata geçiriyor. Üstelik projenin maliyetinin yüzde 42'si AB tarafından karşılanacak.



İSTEMEZÜKÇÜLER BU HABERİ İYİ OKUSUN



Türkiye'de 'istemezükçü' zihniyet her projeye engel olma geleneğini bir kenara koymazken; Avrupa projelerine bir yenisini daha ekliyor. Fransa, 106 kilometre uzunluğunda bir kanal ile Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak projeyi hayata geçirmenin peşinde.





PROJENİN YÜZDE 42'Sİ AB'DEN



Fransa'nın projesine engel olma çabaları bir yana dursun, finansal destek de sağlanıyor. Avrupa Birliği, kanal projesinin maliyetinin yüzde 42'sini karşılayacak. Projenin Avrupa'da ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. 106 kilometrelik kanalın Seine ve Scheldt nehirlerini birbirine bağlayarak su taşımacılığını da kolaylaştırması bekleniyor.



MEVCUT TAŞIMA KAPASİTESİNİ ARTIRACAK



Kanal, Canal de Saint-Quentin ve mevcut Canal du Nord'un yerini alacak ve maksimum mavna kapasitesini 650'den 4400 tona çıkaracak.





Batı Avrupa'daki kanal projeleri

İSTEMEZÜKÇÜLER KANAL İSTANBUL'A DA KARŞI

Fransa, kanal projesini hayata geçirmek için çalışırken, AB de projeye destek verirken; Türkiye'de CHP'nin başını çektiği istemezükçü zihniyet Kanal İstanbul projesine destek vermek şöyle dursun, engel olmak için elinden geleni yapıyor, birçok asılsız ve manipülatif haberle halkı yanlış bilgilendirerek projeyi karalamaya çalışıyor.





ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ



Muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen Hükümet Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmek için kararlı bir şekilde çalışıyor. Başkan Erdoğan, projeyi hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadeleriyle yanıt vermişti.