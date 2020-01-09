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09.01.2020

Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

2011'de açıklanan Kanal İstanbul projesi hakkında öyle yalanlar ortaya atıldı ki, akla hayale sığmayacak türdendi. Bilimsellikten uzak, temelsiz, sırf karşı çıkmış olmak için muhalefet yapan isimler ve medyadaki yoldaşları, gerçekleri anlamakta zorlanıyor. A Haber, o söylemlerin neden yalan olduğunu, gerçeklerin neler olduğunu irdelerdi. İşte Kanal İstanbul yalanları ve gerçeklerini anlatan o analiz haber…
Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda kendisi gibi düşünmeyen bilim insanlarını yok saydı EKREM İMAMOĞLU KANAL İSTANBUL KONUSUNDA KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYEN BİLİM İNSANLARINI YOK SAYDI
Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanlığından Çince Kanal İstanbul paylaşımı CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ÇİNCE 'KANAL İSTANBUL' PAYLAŞIMI
Kanal İstanbul güzergahı nasıl belirlendi? Bakan Turhan canlı yayında anlattı KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI NASIL BELİRLENDİ? BAKAN TURHAN CANLI YAYINDA ANLATTI
Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNÜN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA REDDEDİLDİ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhandan Kanal İstanbul açıklaması ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI
Son dakika: Hükümetten Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklama: Onayladık HÜKÜMETTEN KANAL İSTANBUL PROJESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: ONAYLADIK
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Kanal İstanbulun savunma açısından bir riski yok EMEKLİ KORGENERAL İSMAİL HAKKI PEKİN: KANAL İSTANBUL'UN SAVUNMA AÇISINDAN BİR RİSKİ YOK
Analiz - Kanal projeleri hangi ülkeye ne kazandırdı? ANALİZ - KANAL PROJELERİ HANGİ ÜLKEYE NE KAZANDIRDI?
İstanbullular Kanal İstanbul projesini yorumladı İSTANBULLULAR KANAL İSTANBUL PROJESİNİ YORUMLADI

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