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09.01.2020
Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!
2011'de açıklanan Kanal İstanbul projesi hakkında öyle yalanlar ortaya atıldı ki, akla hayale sığmayacak türdendi. Bilimsellikten uzak, temelsiz, sırf karşı çıkmış olmak için muhalefet yapan isimler ve medyadaki yoldaşları, gerçekleri anlamakta zorlanıyor. A Haber, o söylemlerin neden yalan olduğunu, gerçeklerin neler olduğunu irdelerdi. İşte Kanal İstanbul yalanları ve gerçeklerini anlatan o analiz haber…
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