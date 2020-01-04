Kanal İstanbul güzergahı nasıl belirlendi? Bakan Turhan canlı yayında anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan A Haber canlı yayınında 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Bakan Turhan kanal güzergahının nasıl belirlendiğini anlattı. 'ABD gemisi geçecek' iddialarıyla ilgili olarak, "Montrö'ye göre mümkün değil." açıklamasında bulunan Turhan, “Biz bu kanalı İstanbul'un Avrupa tarafında yapmak istiyoruz, bu koridorları belirledik. Diğerlerine göre maliyeti düşük, çevreye zararı daha az. DSİ'nin planladığı yeni su projeleri mevcut. Marmara'da bu kanalın etrafında da balık tutulabilecek.” dedi.