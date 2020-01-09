Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda kendisi gibi düşünmeyen bilim insanlarını yok saydı
Ekrem İmamoğlu, bilim insanlığına güvendiği Celal Şengör'ün Kanal İstanbul'un depremle bir ilişkisi olmadığı yönündeki açıklamaları karşısında "O Celal Şengör’ün fikri" dedi. Bilime güvendiğini söyledikten saniyeler sonra, sadece kendi ulaştığı bilim insanlarının fikriyle hareket ettiğini ortaya koyan İmamoğlu, "Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikri tersi yönde" ifadelerini kullandı.
Nagehan Alçı, Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programının konuğu Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul hatırlatması yaptı.
Alçı, "İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası Celal Şengör'ün olduğu canlı yayında 'Hocam emrinizdeyiz, bilimin emrindeyiz' demiştiniz. Celal Şengör 2 hafta önce Fatih Altaylı'ya yaptığı Kanal İstanbul açıklamasında, 'Kanal depremi tetiklemez. Buradan çıkacak toprağın ağırlığı 300 milyar kilogramdır. Onun yerine geçecek olan deniz suyu aşağı yukarı 121 kilogramdır. Yani burada meydana gelecek hafifleme 170 milyar kilogramdır. Deprem ile Kanal İstanbul arasında bir ilişki yoktur' demiş. Başka konularda sıkıntı çıkarsa Sayın Erdoğan'a ilk ben karşı çıkarım ama depremle ilgili bir sıkıntı yok' diyor. Ne diyorsunuz? İfadeleriyle bir soru yöneltti.
Ekrem İmamoğlu ise bu soru karşısında önce "O Celal Şengör'ün fikri. Ben bilmiyorum izlemedim" dedi.
Daha sonra yeniden söze giren Ekrem İmamoğlu, "Sayın Celal Şengör'ü fikirlerini beyan etmesi için İstanbul'un en değerli kurumunun çalıştayına davet ettik. Bir mazeretinden dolayı katılmayacağını beyan etti. Dolayısıyla biz her fikre açığız. Ne söylediğini, ne için savunduğunu bilmiyorum sadece şimdi sizin anlattığınız kadarını dinliyorum. 2-3 cümleye sığacak mesele değil. Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikirleri ise tersi yönde. Ama bu şu değil yani; 15-20-8 kilometre açıktaki fay hattını harekete geçirecek demiyor, tetikler diyor" şeklinde konuştu.
CELAL ŞENGÖR CANLI YAYINA BAĞLANDI
İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapan Celal Şengör, Kanal İstanbul'un tartışıldığı canlı yayına bağlandı.
Depremin tetiklenip tetiklenmeyeceği sorusuna açıklık getiren Celal Şengör, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dedi.
Şengör, sunucu Didem Arslan'ın "Peki oraya 500 bin kişi götürülürse ne olur? sorusuna, "Deprem tetiklenmez" sözleriyle cevap verdi.
ŞENGÖR İMAMOĞLU'NUN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun "Celal Şengör davetimize mazereti nedeniyle katılmayacağını bildirdi" açıklamasına da cevap veren Şengör, "Bu işi hakikaten bilen çok az insan var. Bunlarla konuşmak lazım. Böyle geniş ve büyük toplantılar politika olarak doğru, bilimsel olarak yanlıştır. Beni davet ettiklei davette davet edilen isimlere baktım. Hepsi yanlış. Bu işi konuşmak için doğru insanların olması gerekir." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Barış Pınarı Harekat Bölgesinden acı haber
- Başkan Erdoğan'dan TürkAkım Projesi paylaşımı
- Libya'da ateşkes çağrısına flaş yanıt!
- Bakan Albayrak taziye mesajı yayınladı
- ABD Savunma Bakanı'ndan flaş saldırı açıklaması
- Muhsin Yazıcıoğlu davasına bir mektup damga vurdu
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi?
- "Erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit etti"
- ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? (9 Ocak Perşembe)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!