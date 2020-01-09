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Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda kendisi gibi düşünmeyen bilim insanlarını yok saydı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYEN BİLİM İNSANLARINI YOK SAYDI

, bilim insanlığına güvendiği Celal Şengör'ün Kanal İstanbul'un depremle bir ilişkisi olmadığı yönündeki açıklamaları karşısında "O Celal Şengör’ün fikri" dedi. Bilime güvendiğini söyledikten saniyeler sonra, sadece kendi ulaştığı bilim insanlarının fikriyle hareket ettiğini ortaya koyan İmamoğlu, "Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikri tersi yönde" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı, Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programının konuğu 'na Kanal İstanbul hatırlatması yaptı.

Alçı, "İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası Celal Şengör'ün olduğu canlı yayında 'Hocam emrinizdeyiz, bilimin emrindeyiz' demiştiniz. Celal Şengör 2 hafta önce Fatih Altaylı'ya yaptığı Kanal İstanbul açıklamasında, 'Kanal depremi tetiklemez. Buradan çıkacak toprağın ağırlığı 300 milyar kilogramdır. Onun yerine geçecek olan deniz suyu aşağı yukarı 121 kilogramdır. Yani burada meydana gelecek hafifleme 170 milyar kilogramdır. Deprem ile Kanal İstanbul arasında bir ilişki yoktur' demiş. Başka konularda sıkıntı çıkarsa Sayın Erdoğan'a ilk ben karşı çıkarım ama depremle ilgili bir sıkıntı yok' diyor. Ne diyorsunuz? İfadeleriyle bir soru yöneltti.

Ekrem İmamoğlu ise bu soru karşısında önce "O Celal Şengör'ün fikri. Ben bilmiyorum izlemedim" dedi.

Daha sonra yeniden söze giren Ekrem İmamoğlu, "Sayın Celal Şengör'ü fikirlerini beyan etmesi için İstanbul'un en değerli kurumunun çalıştayına davet ettik. Bir mazeretinden dolayı katılmayacağını beyan etti. Dolayısıyla biz her fikre açığız. Ne söylediğini, ne için savunduğunu bilmiyorum sadece şimdi sizin anlattığınız kadarını dinliyorum. 2-3 cümleye sığacak mesele değil. Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikirleri ise tersi yönde. Ama bu şu değil yani; 15-20-8 kilometre açıktaki fay hattını harekete geçirecek demiyor, tetikler diyor" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda bilimi yok saydı EKREM İMAMOĞLU KANAL İSTANBUL KONUSUNDA BİLİMİ YOK SAYDI

CELAL ŞENGÖR CANLI YAYINA BAĞLANDI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapan Celal Şengör, Kanal İstanbul'un tartışıldığı canlı yayına bağlandı.

Depremin tetiklenip tetiklenmeyeceği sorusuna açıklık getiren Celal Şengör, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dedi.

Şengör, sunucu Didem Arslan'ın "Peki oraya 500 bin kişi götürülürse ne olur? sorusuna, "Deprem tetiklenmez" sözleriyle cevap verdi.

ŞENGÖR İMAMOĞLU'NUN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun "Celal Şengör davetimize mazereti nedeniyle katılmayacağını bildirdi" açıklamasına da cevap veren Şengör, "Bu işi hakikaten bilen çok az insan var. Bunlarla konuşmak lazım. Böyle geniş ve büyük toplantılar politika olarak doğru, bilimsel olarak yanlıştır. Beni davet ettiklei davette davet edilen isimlere baktım. Hepsi yanlış. Bu işi konuşmak için doğru insanların olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Celal Şengör: Kanal İstanbul depremi tetiklemez CELAL ŞENGÖR: KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEMEZ

Prof. Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti? PROF. CELAL ŞENGÖR'DEN KANAL İSTANBUL İTİRAFI! 8 YILDA NASIL DEĞİŞTİ?

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