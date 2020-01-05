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Cumhurbaşkanlığından Çince 'Kanal İstanbul' paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ÇİNCE 'KANAL İSTANBUL' PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı , projesine ilişkin tarafından hazırlanan videonun Çincesini paylaştı. Altun Kanal projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı , projesine ilişkin tarafından hazırlanan videonun Çincesini paylaştı.

Altun, Kanal projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, "Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığından Çince 'Kanal İstanbul' paylaşımı CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ÇİNCE 'KANAL İSTANBUL' PAYLAŞIMI

Altun'un Kanal İstanbul projesine dair paylaşımı dikkat çekici bulundu. Sosyal medyada da ilgi odağı olan videoda, Kanal İstanbul'un hem hem de dünya deniz ticareti için kazanımları anlatılıyor. Kanal İstanbul projesinin dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacağı ve İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendireceği vurgulanıyor.

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