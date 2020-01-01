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01.01.2020
Son dakika: Hükümetten Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklama: Onayladık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum termik santralleriyle ilgili alınan kararları açıklamak için düzenlene basın toplantısında konuştu. Bir basın mensubunun "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili çevre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında..." dedi.
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