İstanbullular Kanal İstanbul projesini yorumladı

Başkan Erdoğan'ın mega projelerinden biri olan Kanal İstanbul, İstanbul sokaklarında vatandaşa soruldu. İstanbullular Kanal İstanbul'un yapılacak olmasından memnun olduklarını belirtirken, karşı çıkan CHP'yi topa tuttular.

İstanbul halkı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesini yorumladı. İstanbul sokaklarında vatandaşın nabzını tutan A Haber, Kanal İstanbul hakkındaki görüşleri araştırdı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN 'HAYIR' DEDİĞİ ŞEYDE BİR HAYIR VARDIR"

İstanbullular Kanal İstanbul projesi hakkında bilinçli olduklarını gösterirken, bu projeye de karşı çıkan CHP'yi eleştirdi. Daha önce de ne 3. Köprü, ne Marmaray ne de Osman Gazi Köprüsü gibi birçok projeye karşı çıkan CHP'yi eleştiren bir vatandaş, "Ben 63 yaşındayım. Kaç kere bu boğazda kaza oldu. Gemiler yalılara, gemiler birbirlerine vurdu. Boğazın ortasında tekneler gemiler yandı. Özellikle Boğaz trafiği için de daha faydalı olacağına inanıyorum. CHP, bu ülkede rağmetli Adnan Medres, Turgut Özal ya da Necmettin Erkan'ın hangi projelerine 'tamam' dedi ki buna desin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başka bir vatandaş ise "Kılıçdaroğlu'nun 'hayır' dediği şeyde bir hayır vardır. En büyük havalimanını yaptık ona da karşı çıktılar. Mesela ben hayatımda hiç uçağa binmedim, binmem de. Ama böyle bir şey için yapılmasın denir mi? Vatana millete hayırlı olsun" şeklinde konuştu.