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28.12.2019

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, muhalefetin ve bazı kesimlerin 'Türkiye'nin savunmasını etkiler bahanesiyle' karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pekin, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin savunması açısında bir risk oluşturmayacağını açıkladı. Soğuk savaş kafasıyla bu işe bakıldığını belirten Pekin, sistemin değiştiğini Yunanistan ve Bulgaristan'ın askeri gücünün eskisi gibi olmadığını belirtti.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin Kanal İstanbul projesiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pekin, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin savunması açısında bir risk oluşturmayacağını açıkladı. Soğuk savaş kafasıyla bu işe bakıldığını belirten Pekin, sistemin değiştiğini Yunanistan ve Bulgaristan'ın askeri gücünün eskisi gibi olmadığını belirtti.



ADAMIN DELİ OLMASI LAZIM
Pekin, Bekir Hazar'ın sorduğu 'Ya İstanbul'u işgal ederlerse?' şeklindeki soruya, "16 milyon nüfusla İstanbul'u nasıl işgal edecekler adamın deli olması lazım. Rusya mı girecek? Hiç kimse İstanbul'da hiçbir yeri kontrol edemez." dedi.


ABD DESTEKLEMEZ
Kanal İstanbul'un ABD'nin çıkarı için yapıldığı iddialarına da yanıt verdi. Pekin, Kanal İstanbul'un ABD'nin destekleyeceği bir kanal olmadığını açıkladı. Pekin, "Bu kanal Çin'in ticaret hacmini artıracak. Dolayısıyla Türkiye'yi Amerika'ya bağlı olmaktan kurtaracak bir kanal." ifadelerini kullandı.

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