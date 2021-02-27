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Kanal İstanbul neden gerekli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 14:21
Güncelleme:27.02.2021 14:23
Kanal İstanbul projesi, son günlerde en önemli gündem maddelerinden biri. Bu projeyle, İstanbul Boğaz'ında her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanının sağlanması hedefleniyor. İstanbul yeni bir cazibe merkezine kavuşacak. Kanal İstanbul ile boğazların güvenliği sağlanacak şehrin yoğunluğu dağıtılacak. İstanbul tanker kazası tehdidinden kurtulacak. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Kanal İstanbul ile megakentin çehresi nasıl değişecek? İşte bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Recep Bozdoğan verdi.
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