Kanal İstanbul bu yüzden yapılmalı! Cumhurbaşkanlığı video ile anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesinin önemine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan bilgilendirici bir video paylaştı. Altun’un paylaşımında dünyadaki kanal örneklerine yer verilirken, Kanal İstanbul’un neden yapılması yönünde önemli noktalara değinildi. Buna göre, Kanal İstanbul ile İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek. İşte, Fahrettin Altun’un paylaştığı o video…