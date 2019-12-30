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30.12.2019

Kanal İstanbul bu yüzden yapılmalı! Cumhurbaşkanlığı video ile anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesinin önemine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan bilgilendirici bir video paylaştı. Altun’un paylaşımında dünyadaki kanal örneklerine yer verilirken, Kanal İstanbul’un neden yapılması yönünde önemli noktalara değinildi. Buna göre, Kanal İstanbul ile İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek. İşte, Fahrettin Altun’un paylaştığı o video…
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Skandal olay! CHPliler Kanal İstanbula itiraz için imza atmayan belediye çalışanını dövdü SKANDAL OLAY! CHP'LİLER "KANAL İSTANBUL'A İTİRAZ İÇİN İMZA ATMAYAN" BELEDİYE ÇALIŞANINI DÖVDÜ
Barış Yarkadaş ve CHP yandaşı medyadan bir Kanal İstanbul yalanı daha! BARIŞ YARKADAŞ VE CHP YANDAŞI MEDYADAN BİR KANAL İSTANBUL YALANI DAHA!
Bakan Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Kanal İstanbul yalanları tek tek çürüttü BAKAN MURAT KURUM İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN KANAL İSTANBUL YALANLARI TEK TEK ÇÜRÜTTÜ
Kanal İstanbul projesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler! Canlı yayında anlattı KANAL İSTANBUL PROJESİYLE İLGİLİ YALANLAR VE GERÇEKLER! CANLI YAYINDA ANLATTI

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