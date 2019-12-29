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29.12.2019

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler! Canlı yayında anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'hayalim' dediği çılgın proje Kanal İstanbul ile ilgili 'istemezükçü' zihniyet yine devreye girdi. Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprü, Yusufeli Barajı ve daha nice milletin yararına olan proje varsa başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere karşı çıktılar. O zihniyet şimdi de devrede bu kez karşı çıktıkları ise 'Kanal İstanbul' projesi... Kirli bilgilerle hiçbir bilimsel dayanağı olmayan iddialarla projeyi kötülemeye çalışan CHP zihniyetinin o asılsız iddiaları A Haber canlı yayınına konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Mehmet Emin Birpınar çürüttü. İşte Kanal İstanbul projesiyle ilgili ortaya atılan yalanlar ve gerçeklerin anlatıldığı haberimiz...

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