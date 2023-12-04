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Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman: İzmir halkı Cumhur İttifakı’nın bu dönem kazanmasını istiyor

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 22:20
Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yerel seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Duman, "Yerel dinamikler gerçekten hizmet bekliyor. Bu hizmeti de Cumhur İttifakı’ndan bekliyor." dedi.
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