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23.09.2019
Kamuda araçlarda çakar lamba kullanılması yasaklandı
Son dakika haberi... Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan araçlarda çakar ışıklarının işaretlerin yetkisiz kullanılmasının önlenmesi için talimat vermişti.
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