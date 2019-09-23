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23.09.2019

Kamuda araçlarda çakar lamba kullanılması yasaklandı

Son dakika haberi... Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan araçlarda çakar ışıklarının işaretlerin yetkisiz kullanılmasının önlenmesi için talimat vermişti.

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