Kamuda araçlarda çakar lamba kullanılması yasaklandı

Son dakika haberi... Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan araçlarda çakar ışıklarının işaretlerin yetkisiz kullanılmasının önlenmesi için talimat vermişti.