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23.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı. Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı. Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir." ifadelerine yer verdi.

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