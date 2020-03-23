Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı. Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. pic.twitter.com/oLcwTyA3rE — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 22, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı. Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.