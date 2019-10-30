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30.10.2019

Kamışlı'dan yeni görüntü geldi! Rus askeri polisi devriye yapıyor

Sınır hattından yeni görüntüler her an gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınında, Kamışlı'da Rus devriyelerini görüntülendi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır." denildi.

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