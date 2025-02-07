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Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 09:14
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin salı günü hastaneye yatırıldığını ve dün de kalp kapakçığı ameliyatı olduğunu açıkladı. Devlet Bahçeli’nin ameliyat sonra ilk paylaşımı 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile ilgili oldu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı
Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı
Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı
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