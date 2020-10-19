19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kalıcı çözümde temel şartımız Türkiye'nin garantör ülke olması: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Habere konuştu

Kalıcı çözümde temel şartımız Türkiye'nin garantör ülke olması: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Habere konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2020 00:21
Güncelleme:19.10.2020 00:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini ileten Tatar, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm istediklerini ifade eden Ersin Tatar, bu konuda temel şartın Türkiye'nin bu konuda garantör ülke olmasının olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Tatar, Türkiye ile uyum ile çalışacaklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan, Tatar ile görüştü
Kalıcı çözümde temel şartımız Türkiye'nin garantör ülke olması
Kalıcı çözümde temel şartımız Türkiye'nin garantör ülke olması
Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı
Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı
Başkan Erdoğan'dan Tatar'a tebrik
Başkan Erdoğan'dan Tatar'a tebrik
Ersin Tatar'dan ilk mesajlar
Ersin Tatar'dan ilk mesajlar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar
'Ülke açlık sınırında’ siyaseti çöktü
'Ülke açlık sınırında’ siyaseti çöktü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi
MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu A Haber'de
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu A Haber'de
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster