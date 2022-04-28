28 Nisan 2022, Perşembe
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Kalaşnikoflu kadın İBB’de nasıl işe girdi? PKK'dan İBB'ye geçişi kim sağladı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "sosyal hizmet uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran PKK terör örgütü üyesi olmak suçuyla gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dökümanlarda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi. Peki PKK’dan İBB’ye geçiş nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.