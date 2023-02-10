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Kahramanmaraş'ta 109. saatte mucize: Vahit isimli vatandaş kurtarıldı

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Giriş: 10.02.2023 17:45
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 12 Şubat ilçesindeki Sabır Apartmanının enkazında kalan Vahit isimli vatandaş, 109. saatte kurtarıldı.
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