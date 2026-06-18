Kahramanmaraş'a hangi yatırımlar yapıldı?

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, devletin dev yatırımlarıyla adeta küllerinden doğuyor. Konutlardan hastanelere, sanayi sitelerinden okullara kadar her alanda seferberlik sürerken, şehir bir yandan da "Edebiyat Şehri" ünvanıyla dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmaları ve şehrin geleceğini şekillendiren dev projeleri A Haber ekranlarında paylaştı.