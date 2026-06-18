Bakan Memişoğlu'ndan A Haber'de peş peşe müjdeler! Personel alımı, yerli aşı ve 6 yeni şehir hastanesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında sağlık sistemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 sonrası yeni personel alımı yapılacağını açıklayan Memişoğlu, bu yıl 6 yeni şehir hastanesinin hizmete açılacağını duyurdu. Yerli aşı çalışmalarında da önemli aşama kaydedildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 13 aşının Türkiye'de üretilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. MHRS'deki randevu yoğunluğunun azaltıldığını ifade eden Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri ve obeziteyle mücadelede yeni dönemin detaylarını paylaştı.