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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 1 ay ücretsiz olacak

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 09:13
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı. Mmetro hattı hizmet vermeye başladı. 1 ay boyunca hizmet verecek. Detayları A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktardı.
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