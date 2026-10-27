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Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 4 gözaltı! Müteahhit ve şantiye şefi de gözaltında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 4 gözaltı! Müteahhit ve şantiye şefi de gözaltında

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen hortum, kule vincin devrilmesine ve işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalanmasına neden oldu. Faciada 4 işçi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında müteahhit ve şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk, olay yerinden canlı yayına bağlanarak son gelişmeleri aktardı.

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