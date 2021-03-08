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Kadına şiddete ne ceza verilecek? Kadına yönelik şiddet nasıl durdurulacak?

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 11:45
Güncelleme:08.03.2021 11:58
Samsun'da eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden zanlı tutuklandı. Anne, hastanede tedaviye alındı çocuk ise koruma altında. Peki eski eşinin canına kasteden zanlıya ne ceza verilecek? A Haber'e konuk olan Avukat Beyza Sındıraç, soruları yanıtladı.

Samsun'da sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. tutuklandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.

Öte yandan Ankara'dan da bir kadına şiddet haberi daha geldi. Z.A.K.'nın nikahlı eşi R.K., Z.A.K.'nın dini nikahlı eşi ile görüşmesini istememesi sebebiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mutfaktan aldığı bıçak ile evin içinde eşi R.K.'yi kovalayan Z.A.K., eşini yatak odasında boğazından bıçakladı.

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Peki Samsun'da eski eşinin canına kasteden cani ne kadar ceza alacak? Kadına yönelik şiddet nasıl durdurulacak? Tüm bu soruları A Haber'e konuk olan Avukat Beyza Sındıraç yanıtladı.

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