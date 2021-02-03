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Kadıköy'de polise yardımcı olan esnaf neden hedef gösterildi?

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 14:48
Boğaziçi provokasyonunda Kadıköy'de polise yardımcı olan esnaf sosyal medyada hedef gösterildi linç edildi. O esnaf bugün iş yerini açmadı. Peki esnafı hedef gösterenler kimdi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o esnafın iş yerinin önünden detayları aktardı.

Boğaziçi provokasyonunda Kadıköy'de polise yardımcı olan esnaf sosyal medyada hedef gösterildi linç edildi.

O esnaf bugün iş yerini açmadı. Peki esnafı hedef gösterenler kimdi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o esnafın iş yerinin önünden detayları aktardı.

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