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Kadıköy'de polise yardımcı olan esnaf neden hedef gösterildi?
Boğaziçi provokasyonunda Kadıköy'de polise yardımcı olan esnaf sosyal medyada hedef gösterildi linç edildi. O esnaf bugün iş yerini açmadı. Peki esnafı hedef gösterenler kimdi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o esnafın iş yerinin önünden detayları aktardı.
Boğaziçi provokasyonunda Kadıköy'de polise yardımcı olan esnaf sosyal medyada hedef gösterildi linç edildi.
O esnaf bugün iş yerini açmadı. Peki esnafı hedef gösterenler kimdi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o esnafın iş yerinin önünden detayları aktardı.