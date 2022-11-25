25 Kasım 2022, Cuma
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KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası: Duyarlılığı artırma çabası
KADEM Vakfı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"nde "ısrarlı takip" temalı kampanyanın tanıtımını yaptı. Törende konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Israrlı takip şiddetin öncülerinden biridir.” dedi.