25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası: Duyarlılığı artırma çabası

KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası: Duyarlılığı artırma çabası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 08:47
KADEM Vakfı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"nde "ısrarlı takip" temalı kampanyanın tanıtımını yaptı. Törende konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Israrlı takip şiddetin öncülerinden biridir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11 katlı binanın çatısında yangın!
11 katlı binanın çatısında yangın!
KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası!
KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Sınır hattında eller tetikte
Sınır hattında eller tetikte
Devletten kira ve eşya yardımı
Devletten kira ve eşya yardımı
Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak?
Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak?
İşte şehit öğretmenlerimiz
İşte şehit öğretmenlerimiz
Çocuklar Erdoğan’ı sordu kahkahalar koptu
Çocuklar Erdoğan'ı sordu kahkahalar koptu
AK Parti’den EYT müjdesi
AK Parti'den EYT müjdesi
Başkan Erdoğan’ın emri bekleniyor!
Başkan Erdoğan'ın emri bekleniyor!
Kara harekatının kapsamı ne olur?
Kara harekatının kapsamı ne olur?
Eller tetikte, emir bekleniyor!
Eller tetikte, emir bekleniyor!
Daha Fazla Video Göster