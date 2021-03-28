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Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele var | Ramazan'da tam kapanma var mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

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Giriş: 28.03.2021 09:36
Güncelleme:28.03.2021 09:48
Mart ayının son kabine toplantısı pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin gündeminde, koronavirüsle mücadele süreci ve yerli aşı çalışmaları var.
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