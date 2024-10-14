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Kabine’de revizyon ne zaman? Nasıl olacak? A Haber'de yanıtladı

Kabine’de revizyon ne zaman? Nasıl olacak? A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 11:00
Kabine’de bir değişiklik mi olacak? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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