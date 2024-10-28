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Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Kabine yoğun gündemle toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:43
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ana gündem terörle mücadele. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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