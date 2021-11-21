21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kabine toplanıyor İşte gündemdeki konular

Kabine toplanıyor İşte gündemdeki konular

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2021 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine'yi toplayacak. Gündemde, Türkiye'ye sürpriz ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakan yardımcısının temasları ve Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki 50+1 sistemi zirvesi olacak. Toplantıda ayrıca faizleri düşüren Merkez Bankası'nın kararı da ele alınacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplanıyor
Kabine toplanıyor
Ali Babacan’ın doğalgaz hazımsızlığı itiraf getirdi!
Ali Babacan'ın doğalgaz hazımsızlığı itiraf getirdi!
Asgari ücret...Kovid-19...50+1... Başkan Erdoğan A Takımını topluyor
Asgari ücret...Kovid-19...50+1... Başkan Erdoğan A Takımını topluyor
Atatürk’ün röportajında yeni Türkiye vurgusu!
Atatürk'ün röportajında "yeni Türkiye" vurgusu!
A Haber sokağın nabzını tutuyor!
A Haber sokağın nabzını tutuyor!
Başkan Erdoğan: Biz dimdik ayaktayız
Başkan Erdoğan: Biz dimdik ayaktayız
Muhalefet üzerinden bölgeyi dizayn planı
Muhalefet üzerinden bölgeyi dizayn planı
Sınır hattında 3’ü terörist 7 kişi yakalandı!
Sınır hattında 3’ü terörist 7 kişi yakalandı!
Arnavutköy halkı yeni metro hattını bekliyor!
Arnavutköy halkı yeni metro hattını bekliyor!
Flaş detay ortaya çıktı! Çalışmalar hızlanacak
Flaş detay ortaya çıktı! Çalışmalar hızlanacak
Lütfü Türkkan neden kayıplara karıştı?
Lütfü Türkkan neden kayıplara karıştı?
5.1’LİK Deprem sonrası Erzurum
5.1'LİK Deprem sonrası Erzurum
Daha Fazla Video Göster