21 Kasım 2021, Pazar
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Kabine toplanıyor İşte gündemdeki konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine'yi toplayacak. Gündemde, Türkiye'ye sürpriz ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakan yardımcısının temasları ve Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki 50+1 sistemi zirvesi olacak. Toplantıda ayrıca faizleri düşüren Merkez Bankası'nın kararı da ele alınacak.