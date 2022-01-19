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Kabine bugün toplanıyor! Gündemde neler var?

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 09:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Ekonomi başlığı ön planda olacak. Toplantı gündeminde ayrıca salgın ve terörle mücadele gibi konular yer alıyor. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı ve süreçle ile ilgili bir sunum yapacak. Ayrıca aşılama ve vaka sayıları konusunda bilgileri aktaracak.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sunum yapacak isimler arasında. İki bakan devam eden terör operasyonları ile ilgili son durumu Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Döviz kurları ve fiyatlardaki dalgalanmalarda Kabine'nin gündeminde yer alacak. Esnafa verilecek destekler, fahiş fiyat mücadele denetimleri ve alınması planlanan tedbirler konusu gündeme gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ziyareti sonrası Kabine üyelerini bilgilendirecek. Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilişkilerin normalleşmesi için atılan adımlar görüşülecek.

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