A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, ABD’de yeni Başkan seçilen Joe Biden ile ilgili çok çarpıcı detayları paylaştı. Kılıç Buğra Kanat, “Biden üç gündem maddesi belirledi, Orta Doğu’yla ilgili farklı bir yol izleyecek” dedi. Kanat, Biden’ın muhtemel politikaları arasında yer alan ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren kritik konu hakkında flaş ayrıntılar verdi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, ABD'de yeni Başkan seçilen Joe Biden ile ilgili çok çarpıcı detayları paylaştı.

Kılıç Buğra Kanat, "Biden üç gündem maddesi belirledi, Orta Doğu'yla ilgili farklı bir yol izleyecek" dedi.

Kanat, Biden'ın muhtemel politikaları arasında yer alan ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik konu hakkında flaş ayrıntılar verdi.

SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın açıklamaları şöyle;



Küresel anlamda bazı sabitleri olacak. ABD'nin tüm kurumları; Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi, Kongre bazı tehdit algıları konusunda mutabık. Dolayısıyla Joe Biden'ın tıpkı Obama gibi Trump gibi Çin politikasına özel önem vereceğini düşünüyorum. Uzmanlar da Biden'ın bu konuyu özellikle kendisinin yöneteceği bir politika oluşturacağını düşünüyor.



ABD'NİN RUSYA POLİTİKASI NE OLACAK?

İkincisi elbette Rusya meselesi, her ne kadar ABD'deki Çin'i en büyük tehdit olarak görse de Biden, seçim öncesi yaptığı konuşmalarda sürekli Rusya'nın en büyük tehdit olduğunu söyledi. Dolayısıyla Rusya meselesi büyük bir dosya olarak Amerikan dış politikasında önümüzdeki 4 senede önemli bir gündem maddesi olacak.



KORONAVİRÜS VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ



Joe Biden'ın bunun haricinde iklim değişikliği, Kovid-19 ve uluslararası mücadele gibi Başkan Tump'tan bazı ayrılan yanları olacak. Bugün dört Avrupalı lideri ile yaptığı telefon görüşmelerinde Almanya, Fransa, İrlanda ve İngiltere başkanları…Ve hepsiyle görüşmelerinde Kovid ve iklim değişikliği meselesi özel önem kazandı.



ORTA DOĞU POLİTİKASI



Elbette bizi daha fazla ilgilendiren Orta Doğu politikası olacak ve Biden kendi seçim platformunda yani seçim beyannamesinde Orta Doğu ile ilgili 3 önemli gündem maddesi belirlemiş durumda. Bunlardan birincisi İran ile nükleer anlaşma imzalanması Trump'tan (çekildiği anlaşma) daha farklı olarak revize ederek hayata geçirmeyi düşünüyorlar.



İSRAİL İLE ABD İLİŞKİLERİ NE OLUR?

İkincisi İsrail politikası… 4 senelik Trump yönetiminden belki de ABD tarihinde en önemli anlaşmalar İsrail ile yapıldı. Ve İsrail'e Kudüs'ün başkent olması dahil birçok ayrıcalık tanındı. Biden'ın İsrail konusunda daha az hassas olduğunu düşünmüyorum. Obama döneminde rekor askeri yardım yapılmıştı. Bu devam edecek diye düşünüyorum. Kudüs'ün statüsünün geri çevrilmesi yani İsrail'in başkenti olarak tanımaması olarak bir durum söz konusu olmayacak muhtemelen ama Trump'ın aksine "Yüz Yılın Barış Planı" dediği planın aksine iki devletli bir çözüme yani klasik Amerika dış politikasına Orta Doğu'da devam edecek.



TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİREN KONU...

Türkiye'yi daha ilgilendiren meselelerde Biden, Obama, Trump hepsinin ortak bir yönü var aslında. Irak ve Afganistan'dan bir an önce çekilmek en azından askerlerini çekmek istiyorlar. Ve bu sanıyorum Biden döneminde biraz daha aktif olarak gerçekleşecek. İkincisi Suriye konusunda Joe Biden daha farklı düşünüyor. Trump'ın aksine herhangi bir takvim ya da taahhütte bulunmuş değil. Dahası seçim beyannamesinde Suriye'deki Kürtler olarak adlandırdığı; tabii ki PYD'yi kastediyor ve ilişkilerin davam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla ABD ile Türkiye'nin önümüzdeki günlerde gergin bir dönem yaşamasına sebep olabilir.

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