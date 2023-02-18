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Japon uzman Kit Miyamoto’dan deprem tespiti: 700 kilometre genişliğindeki alanda etkili oldu

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 10:14
Dünyaca ünlü deprem yapı uzmanı doktor Kit Miyamoto A Haber'e konuştu. Türkiye'nin depremde az zarar gören binaları güçlendirme stratejisinin doğru olduğunu vurguladı. Güçlü bir mühendislik tecrübesine sahip Türkiye'nin depremin neden olduğu hasarı kısa sürede onarabileceğinin altını çizdi.
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