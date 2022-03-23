Jahrein (Ahmet Sonuç) Ekrem İmamoğlu’ndan sonra Mansur Yavaş’ı hedef tahtasına koydu

CHP’de Cumhurbaşkanı adayı hala belli değil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kadar İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da adaylık için uygun ortamı bekliyor, öyle ki her iki isim de "aday olmayacağım" şeklinde net bir açıklama yapmadı. Bu durumdan ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rahatsız. Ona yakın sosyal medya aktörleri ise "ifşa" operasyonu başlattı. Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Twitch fenomeni Jahrein, son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Akçeli ihaleleri, usulsüz ve liyakatsiz atamaları deşifre olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sessiz kalırken bu kez de Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, rotasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevirdi ve tehditler savurdu. Jahrein, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 6 aylık sosyal medya yönetimi ihalesinin hiçbir geçmişi olmayan bir firmaya 375 bin Türk Lirası bedelle verilmesine dikkat çekti. Tablo hem CHP'deki iç krizin derinliğini hem de CHP'li belediye başkanlarının yaptığı usulsüzlükleri gözler önüne seriyor.

CHP'deki adaylık krizi sosyal medya aktörleri eliyle derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'deki usulsüzlükleri deşifre eden Jahrein, şimdi ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına koydu.

Tablo hem CHP'deki iç krizin derinliğini hem de CHP'li belediye başkanlarının yaptığı usulsüzlükleri gözler önüne seriyor.

CHP'DE SAVAŞ MI BAŞLADI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını birçok kez demeçlerinde bildirmişti.

Ancak İmamoğlu ve Yavaş, "aday olmayacağım" şeklinde net bir açıklamada bulunmadılar.

HEDEFTE İMAMOĞLU VE YAVAŞ VAR!

Kılıçdaroğlu'nun aksi çabalarına rağmen parti içinde popüler hale gelen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etmek için bu kez de "ifşa" formülü devreye sokuldu.

Jahrein, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Yuh! İmamoğlu'nun şirketinde yöneticilik yapan adam İBB'de 4 farklı pozisyonda yönetim kurulunda. Birisinde başkan, bir vakfın başında iki spor kulübünün birisinin kasasını tutuyor. Gitmiş sol kolunu bir yere koymuş, sağ kolunu bir yere koymuş. Ben bunu sormayacak mıyım?" sözlerine yer vermiş ve bu ifadeler CHP kanadında tam bir bomba etkisi yaratmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KİRLİ İŞLERİ PAZARA ÇIKTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve "Jahrein" olarak tanınan sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç, CHP'li başkanların usulsüzlüklerini tek tek deşifre etmeye başladı.

Ahmet Sonuç, İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun liyakat söylemlerinin aksine "ahbap - çavuş" ilişkisine dayanan usulsüz atamaları ve onlarca milyonluk ihalelerdeki akçeli işleri belgeleriyle paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmişti.

JAHREİN'DEN SERT ÇIKIŞLAR

Jahrein, "Yani bu adam çıktı. 'Ben liyakat için geliyorum. Ahbap-çavuş ilişkisi olmayacak' dedi. Geldi ve bunları yaptı. Ayıbı yapan İmamoğlu değil bunları dile getiren ben. Harbiden mi ya?" ifadeleriyle sitem etmiş ve tehdit dilinin dozunu bir kademe daha artırmıştı.

Jahrein'in ortaya koyduğu belgeler arasında Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kritik görevlere atanmasının yanı sıra 21 milyon Türk Lira bir ihalede yapılan usulsüzlük de yer almakta.

İBB'DE YANDAŞLARA İHALE KIYAĞI

Jahrein'in (Ahmet Sonuç) madde madde sıraladığı skandallar silsilesi ise şöyle;

- 2021/721158 numaralı yaklaşık 21 milyon Lira değerindeki ihaleyi İSBAK'a devrediyor.

- İSBAK da hiçbir şey yapmadan aynı ihaleyi başka bir şirkete veriyor. Yaklaşık 15 milyon TL' ye.

- Yetmiyor. Aynı şirkete aynı gün 07.01.22 tarihinde 10.5 milyon TL'lik başka bir iş daha alıyor.



MANSUR YAVAŞ'I HEDEF TAHTASINDA

Akçeli ihaleleri, usulsüz ve liyakatsiz atamaları deşifre olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sessiz kalırken, Jahrein, rotasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevirdi.

Jahrein, "Yarın vaktim olursa biraz da Mansur Başkan'ın çevresini ve ABB'yi inceleyeceğim. Canım hangi siyasiyi isterse onu irdeliyorum." mesajı ise 2. dalganın geleceği yönünde sağlam işaret fişeği olarak köşede duruyor.

Ahmet Sonuç (Jahrein) Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 aylık sosyal medya yönetimi ihalesinin hiçbir geçmişi olmayan bir firmaya 375 bin Türk Lirası bedelle verilmesine dikkat çekti.

YAVAŞ'A ABA ALTINDAN SOPA

Jahrein, "Aramızda kalsın abi bu konuyu daha fazla deşerim ama linç limitimi aştım." cümleleri ile CHP'li Yavaş'a aba altından sopa gösterdi.

Tweetlerin ardından her iki belediyeden de açıklama gelmezken CHP'li belediyelerdeki usulsüzlükler te tek ortaya çıkmaya başladı.

CHP'deki koltuk yarışı, gerçeklerin kamuoyun önünde deşifre edilme süreciyle devam ediyor.



