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Haberler Galeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli bir ihaleyi deşifre etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da inceleyeceğini söyleyen Ahmet Sonuç, cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen iki belediye başkanını da zora soktu.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı köşeye sıkıştıracak belgeleri tek tek ifşa etti.

Troll hesaplardan gelen linçlere tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

"Jahrein" adıyla tanınan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akçeli ihale işlerini ifşa etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

İBB'nin makine, ekipman ve malzeme teminiyle ilgili 31 Aralık 2021'de açtığı ihaleyi yine bir belediye şirketi olan İSBAK yaklaşık 21 milyon liraya kazandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

Ancak İSBAK ihaleyi başka bir firmaya verdi. O firma da daha düşük bir bedelle bambaşka bir firmaya verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale vurgunu! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim “Jahrein” İBB’yi ifşa etti

Kafaları karıştıran bir diğer olay da ihalenin verildiği 3. firmanın yine İSBAK'tan 10 buçuk milyon liralık başka bir ihale almasıydı.