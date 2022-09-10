İzmirli akademisyenin Tunç Soyer'e isyanı: Sen kimsin ulan Türk'ün atasına sövüyorsun?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümde düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne hakaretler savurdu. A Haber canlı yayınında Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren İzmirli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı. Türk'ün atasına sövmenin kimsenin haddine olmadığını vurgulayan Caşın, "Sen kimsin ulan! İzmir'in her yerini pislik götürüyor, balıklar bile isyan ediyor sana! Sen nasıl Türk milletine, Osmanlı'ya dil uzatırsın. Türk’ün en büyük zafer gününde, Yunan’ın kaçtığı günü anlatmıyor… Yazıklar olsun sana" diye konuştu.