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İzmir’in kanayan yarası: Kötü koku! İzmir Körfezi kirlilikle boğuşuyor

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 08:43
Gerek koku gerek kirliliğe İzmir Körfezi eski günlerine geri döndü. Tunç Soyer Körfez kendi kendini temizleyecek dese bile Körfez tam aksini yaptı. İzmirliler kokuya yine mahkum oldu. Kokunun ana kaynaklarından bir tanesi de kentin yaklaşık 60 yıllık kanalizasyon sistemi.
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