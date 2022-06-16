16 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir’in kanayan yarası: Kötü koku! İzmir Körfezi kirlilikle boğuşuyor
Gerek koku gerek kirliliğe İzmir Körfezi eski günlerine geri döndü. Tunç Soyer Körfez kendi kendini temizleyecek dese bile Körfez tam aksini yaptı. İzmirliler kokuya yine mahkum oldu. Kokunun ana kaynaklarından bir tanesi de kentin yaklaşık 60 yıllık kanalizasyon sistemi.