İzmir'deki opera ihalesi neden mahkemelik oldu? Büyükşehire savunma için 15 gün süre tanındı!

Opera binasının inşaatı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başını ağrıtacak! İzmir'de 102 milyondan fazla para harcanan opera binası inşaatı mahkemelik oldu. Detayları A Haber Muhabiri Sercan Bilgin, İzmir'den aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'sözde' opera binasında inşaat çalışmalarının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sadece yüzde 10'luk kısmı tamamlandı.

Opera binası için ihale yapılmıştı. Ancak o ihalede mahkemelik oldu. 2 yıldır tamamlanamayan opera binasına ilişkin, İzmir Belediyesi'ne savunma için 15 gün süre tanındı.

Temel atma inşaatından öteye gidemeyen bina için 102 milyon lira vatandaşın cebinden çıktı. İzmirliler bu paranın hesabını sormaya başladı.