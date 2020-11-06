İzmir'deki deprem soruşturmasında flaş haber! 7 kişi tutuklandı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolonlar kaydırılmış." şeklinde karşılık verdi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö tutuklandı. Zanlılardan R.Y ve E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakim, tutuklanan şüphelilerle ilgili "Şüphelilerin ismi geçen binaların yapımlarında üstlenmiş oldukları görevler, meydana gelen olay ve netice, dosya kapsamındaki belgeler karşısında şüphelilerin ismi geçen binaların yapımında bilime ve fenne uygun davranmadıkları dolayısıyla üzerlerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri hususunda somut deliller olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Şüpheli M.Y. savunmasında depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın müteahhidi olmadığını, apartmanın bulunduğu arsanın sahibi olduğunu, arsada ortak olduğunu ve binanın 1997 yılında yapılmaya başlandığını söyledi.

M.Y. binanın alt kısmının 2001 yılında bir markete kiralandığını belirterek, "Normalde binanın altında projede 4 tane dükkan kısmı görünüyordu ancak iki ortak olduğumuz için daha sonra bu 4 dükkanı 2'ye düşürdük. Projeyi bu şekilde onaylattık. Markete o şekilde kiraya verdik. 2001 yılından beri market binanın altında bulunmaktadır. Bugüne kadar market tarafından yapıldığı söylenen tadilatlardan haberim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Yağcıoğlu Apartmanı fenni mesulü şüpheli O.A. da söz konusu inşaatın 35 yıl önce yapıldığını, oturma ruhsatının alındığını ve kendisinin sorumluluğunun o tarihte bittiğini savundu.

Şüpheli Ş.A, T.A. Ç.D. ile N.B. de haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanma talep etti.

Şüpheli E.İ. yıkılan Barış Sitesi'nde hiçbir sorumluluğu olmadığını savunarak, "O sitede fenni mesul olarak görev yaptığım iddiası doğru değildir. O tarihte anılan sitede fenni mesul olarak görev yapan kişi aynı zamanda inşaat mühendisi olan A.İ'ydi. Diğer site olan Cumhuriyet sitesinde ise fenni mesul olarak görev yaptım. Burada da görevimi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı çevresinde 12 yüksek bina yaptırdığını savunan şüpheli H.H.Ö de ifadesinde, "Diğer binalarda hiçbir hasar yoktur. Söz konusu yıkımın benimle hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

Şüpheli R.Y. de depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markete 2011 yılında ortak olduğunu söyleyerek, "Diğer ortağım abimdi. Sadece bu iş yerine sahip olmam nedeniyle meydana gelen yıkımdan sorumlu olamayacağımı düşünüyorum. Sahip olduğum 2011 yılından bugüne kadar markette herhangi bir tadilat ve değişiklik yapılmadı." diye konuştu.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 2 ayrı üniversiteden alanında uzman 8 öğretim üyesinden oluşan iki ayrı bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada bu heyetlerle deprem bölgesine intikal eden savcılarca olay yerinden numuneler alındığı ve deliller toplandığı da belirtilerek, "Maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla depremde yaralanan ve tedavi süreci devam eden mağdurların ve tanıkların beyanlarının alınması, olay yeri incelemelerine ilişkin kayıt ve tutanakların dosyaya intikalinin sağlanması ve bilirkişi heyeti tarafından düzenlenecek olan bilimsel raporların temin edilmesi ile soruşturma süreci etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanarak bir an önce yargılama sürecine başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA

Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, 2 Kasım'da Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C blokların fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

ARANAN ŞÜPHELİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhit M.B.U'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U'nun babası H.U'nun da bu durumunun göz önüne alındığı ve savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.