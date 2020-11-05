05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'deki depremde şaşırtan an! Telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri...

İzmir'deki depremde şaşırtan an! Telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2020 19:25
Güncelleme:05.11.2020 20:25
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme çalıştığı Konak ilçesindeki avukatlık ofisinde yakalanan Atilay Öz'ün masasından hiç kalkmaması ve telefonla görüşmeyi sürdürmesine ilişkin görüntüler şaşkınlıkla karşılanıyor.

Atilay Öz, Konak'ta çalıştığı avukatlık ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki depremlerde de korku hissetmediğini belirtti.

Telefonda konuşurken depreme yakalandığını anlatan Öz, "Telefonla konuşurken önce hafif hafif sallamaya başladı. Ben böyle kısa süreli, geçici bir şey olduğunu düşündüm önce. Hiç önemsemedim. İlerleyen zamanda bir hayli sallamaya başladı. Orada tedirginlik yaşadım ama ayağa kalkamadım. Korktuğumu söyleyemem ama bu kadar da şiddetli olabileceğini tahmin etmedim." dedi.

Öz, "Kiminle görüşüyordunuz?" sorusunu "Bir arkadaşımdı. 6 aydır filan görüşmüyorduk." diyerek yanıtladı.

Telefonda arkadaşıyla birbirlerini teselli etmeye çalıştıklarını da anlatan Öz, "Biz görüşmeyi kesmedik. Karşılıklı olarak sallanıyoruz fakat 'Geçer' diyor, ben de 'Geçer' diyorum ama geçmiyor. Sürekli öyle konuşuyoruz. Birbirimizi teselli etmeye çalışıyoruz ama geçmedi. Görüşmeyi kesmedik. Görüşme deprem bitene kadar sürdü. Sonrasında baktım sebil devrilmiş. Onu düzelttim. Masada bir etajer vardı, onu düzelttim. Sonra işime, çalışmaya devam ettim. Sonra arkadaşlarım uyardı, hadi çıkalım diye. 'Deprem oldu, görüyorsun biliyorsun.' falan öyle çıktım dışarıya." diye konuştu.

Görüntüleri 1 gün sonra arkadaşlarıyla izlediklerini anlatan Öz, "Olumlu dönüşler oldu. Herkes güldü, 'Bu kadar soğukkanlılık nasıl olabilir?' diye. 'En azından masanın altına girseydin.' dediler. Benim hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Ben civardaki binalara bakıyorum, eski binalar var, karşıda cami var. 'Cami yıkılır mı?' Hep gözüm onlardaydı. Çok şiddetli sallıyordu." dedi.

Aynı büroda görev yapan stajyer avukat İsmail Baş ise deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, Atilay Öz'ün soğukkanlılığına ise görüntüleri izledikten sonra oldukça şaşırdıklarını söyledi.

İzmir'deki depremde şaşırtan an
İzmir'deki depremde şaşırtan an
Depreme ameliyatta yakalandılar
Depreme ameliyatta yakalandılar
İşte İzmir depreminin neden olduğu ağır hasar!
İşte İzmir depreminin neden olduğu ağır hasar!
Annem kucağımda can verdi
"Annem kucağımda can verdi"
TikTok'ta rezalet! Beğeni için yaptığına bakın
TikTok'ta rezalet! Beğeni için yaptığına bakın
Anne ben enkazda kaldım
"Anne ben enkazda kaldım"
İşte Ayda'nın yeni fotoğrafları...
İşte Ayda'nın yeni fotoğrafları...
İstanbul’daki silahlı saldırı! Şoke eden 'casusluk' iddiası
İstanbul’daki silahlı saldırı! Şoke eden 'casusluk' iddiası
Dünyada sadece Erzincan'da var! Koruma alanı ilan edildi
Dünyada sadece Erzincan'da var! Koruma alanı ilan edildi
Ankara Kızılay'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Ankara Kızılay'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Fotokapan anbean yakaladı!
Fotokapan anbean yakaladı!
Ölümden kaçış anı kameralara yansıdı
Ölümden kaçış anı kameralara yansıdı
Daha Fazla Video Göster