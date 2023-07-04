İzmir’de ticari araç izin ücretlerine fahiş zam! İzmir BB neden yüklü miktarda zam yaptı?

İzmir'de ticari araç gruplarından alınan çalışma izin belgesi ve güzergah izin belgesi ücretleri yüzde 10 bin oranında artırıldı. Esnaf büyükşehir belediyesi tarafından alına karara tepkili. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Yeni Asır gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç değerlendirdi.

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