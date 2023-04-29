29 Nisan 2023, Cumartesi
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İzmir'de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan'dan Gündoğdu Meydanı'nda önemli açıklamalar
İzmir'de tarihi bir kalabalığın karşıladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap etti. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar iddiasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal bıktık senin şu yalanlarından, bulduysan getir. Nereye diyorsan oraya ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı, onlardan aldığı parayı getirecekmiş." dedi.