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İzmir’de palmiye ağaçları neden katledildi? Kesilen palmiyeler tedavi edilebilir miydi?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 13:02
CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda palmiye ağacını hastalandıkları için kesmişti. Peki bu ağaçları tedavi etmek mümkün müydü? Hastalanan palmiyeler nasıl tedavi ediliyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Yüksek Ziraat Mühendisi Cihangir Gökalp verdi.
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Palmiyeler tedavi edilebilir miydi?
Palmiyeler tedavi edilebilir miydi?
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