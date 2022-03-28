28 Mart 2022, Pazartesi
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İzmir’de palmiye ağaçları neden katledildi? Kesilen palmiyeler tedavi edilebilir miydi?
CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda palmiye ağacını hastalandıkları için kesmişti. Peki bu ağaçları tedavi etmek mümkün müydü? Hastalanan palmiyeler nasıl tedavi ediliyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Yüksek Ziraat Mühendisi Cihangir Gökalp verdi.