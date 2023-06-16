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İzmir’de öğrenci kartlarına yaş sınırı! Öğrenci kartı kullananları üzecek karar

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 08:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartı kullananları üzecek bir karar açıklamaya hazırlanıyor. Belediye öğrencilere yaş sınırı getirecek. Uygulama nasıl etki uyandıracak? Fiyatlarda nasıl bir değişim olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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