16 Haziran 2023, Cuma
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İzmir’de öğrenci kartlarına yaş sınırı! Öğrenci kartı kullananları üzecek karar
İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartı kullananları üzecek bir karar açıklamaya hazırlanıyor. Belediye öğrencilere yaş sınırı getirecek. Uygulama nasıl etki uyandıracak? Fiyatlarda nasıl bir değişim olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.