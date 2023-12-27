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İzmir Şehir Hastanesi’nin 2 aylık raporu: 250 bin hastaya hizmet

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 16:50
İzmir Şehir Hastanesi'nde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi. Dev sağlık kompleksinde hastanesinde ameliyat sayısıysa 5 bini buldu.
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